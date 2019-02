Abfuhr für Österreichs Maut-Veto

Noch ist nichts entschieden, doch Österreich musste in seinem Kampf gegen die geplante deutsche Pkw-Maut auf EU-Ebene einen heftigen Dämpfer hinnehmen. Der zuständige Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH) hat gestern eine Ablehnung der Klage Österreichs gegen die neue Abgabe empfohlen. Österreich hatte eine unzulässige Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit hinter den deutschen Plänen vermutet, bei in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen die Maut über Steuererleichterungen den Inhabern wieder zu refundieren. Generalanwalt Nils Wahl konnte eine solche Diskriminierung nicht erkennen, in rund 80 Prozent folgt letztendlich das Urteil dem Schlussantrag.

Modell für Österreich

Verkehrsminister Norbert Hofer kündigte an, bei einem Scheitern der Klage die Anwendung des deutschen Pkw-Mautmodells für Österreich prüfen zu wollen. Wenn der EuGH erlaube, bei der deutschen Pkw-Maut ausländische Verkehrsteilnehmer stärker finanziell zu belasten und gleichzeitig deutsche Autofahrer zu entlasten, dann sollte auch Österreich das tun, sagte Hofer. Dieses Modell könne man auch auf andere Bereiche anwenden, etwa bei Universitäts-Studiengebühren, betonte er die reichweitenden Folgen der EuGH-Entscheidung. Kritik an der Rechtsauslegung von Generalanwalt Wahl kam von der SPÖ. „Das EU-Recht soll uns vor Diskriminierung bewahren und schützt die kleinen Staaten vor der Willkür der Großen“, so Andreas Schieder.

„Ende der Maut-Maulerei“

Wenig überraschend wohlwollend wurde das Urteil in Deutschland aufgenommen. Vor allem Verkehrsminister Alexander Dobrindt freute sich über die mögliche Legitimierung „seines“ Prestigeprojekts. „Die Maut-Maulerei der Österreicher muss jetzt endlich ein Ende haben“, erklärte der deutsche Verkehrsminister.