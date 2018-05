Abgangsgemeinden fast halbiert

Eine erste positive Bilanz zog Landesrat Max Hiegelsberger über die „Gemeindefinanzierung Neu“, die seit 1. Jänner in Oberösterreich gilt. Vor allem die beinahe Halbierung der Zahl an Abgangsgemeinden fällt dabei besonders auf: Gab es 2017 nach Rechnungsabschluss noch 119 Abgangsgemeinden in Oberösterreich (beim Voranschlag waren es sogar 150), so sank diese Zahl im laufenden Jahr auf nur 68 Härteausgleichsgemeinden. Das vom Land OÖ dafür benötigte Geld sank von 28 auf nur noch 5,7 Mio. Euro. Zudem ist der Schuldenstand der Gemeinden seit 2015 von 1,75 auf zuletzt 1,72 Milliarden Euro zurückgegangen.

„Vorrangiges Ziel war, die Eigenverantwortung der Gemeinden zu stärken und die Zahlen geben uns recht“, so Hiegelsberger, der betont, dass vor allem finanzschwache Kommunen ihre Budgets nun verantwortungsvoll erstellen. Das deshalb, weil die Gemeinden bereits im Vorhinein einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen müssen — das ist auch die wesentliche Neuerung gegenüber dem alten System.

Im neuen System kommt der finanzielle Sockel aus einem 66 Mio. Euro schweren Strukturfonds: Neben 30.000 Euro Basisförderung erhält jede Gemeinde daraus Mittel entsprechend einem Schlüssel zugeteilt, der sich einerseits an ihren Aufgaben — wie Kinderbetreuung, Straßenerhaltung, etc. — und andererseits an ihrer Finanzkraft orientiert. Die Schwächsten können dann noch aus einem Härteausgleichfonds (mit zehn Mio. Euro dotiert) unterstützt werden, für Kooperationsprojekte kann wiederum ein eigener Regionalisierungsfonds (15 Mio. Euro) angezapft werden. Darüber hinaus stehen in einem Projektfonds 70 Mio. Euro für Vorhaben in kommunalen Kernbereichen zur Verfügung.