Abgas-Skandal: Audi-Chef Stadler festgenommen

Audi-Chef Rupert Stadler sitzt vorübergehend in Haft. Er wurde wegen Verdunkelungsgefahr in der Dieselaffäre von der Staatsanwaltschaft festgenommen. Mit der Verhaftung von Audi-Chef Stadler wollte die Staatsanwaltschaft eine mögliche Beeinflussung von Zeugen oder Beschuldigten im Diesel-Skandal verhindern. Seit der Einleitung des Ermittlungsverfahrens gegen Stadler und der Durchsuchung seiner Wohnung vor einer Woche habe sich zwar beim Tatvorwurf nichts Neues ergeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. „Aber es gab Hinweise, dass die Gefahr einer Verdunkelungshandlung besteht. Und das hat zu dem Haftbefehl geführt.“ Der Haftprüfungstermin, der über eine mögliche Untersuchungshaft entscheidet, dauert noch an. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen will man sich seitens Volkswagen nicht näher äußern. Die Staatsanwaltschaft München hatte vergangene Woche überraschend Stadlers Privatwohnung durchsucht und dies mit Betrugsverdacht in der Dieselaffäre begründet. Auch die Wohnung eines anderen Audi-Managers war durchsucht worden. Stadler, der Audi seit 2007 lenkt, steht seit Bekanntwerden des Abgas-Skandals vor mehr als zweieinhalb Jahren massiv unter Druck. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Der derzeitige Audi-Vertriebsvorstand Bram Schot soll beim deutschen Autobauer vorläufig den Chefposten vom verhafteten Rupert Stadler übernehmen. Der Audi-Aufsichtsrat muss der Personalie noch formal zustimmen.