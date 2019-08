Abgenommenen Tiger-Babys geht’s gut

Sie trinken brav und nehmen ordentlich zu! In einem kritischen Zustand waren vor einer Woche zwei Tigerbabys wie berichtet in einer Wiener Wohnung gefunden worden, nun gibt es gute Nachrichten aus dem Wiener Tiergarten Schönbrunn. Die nur wenige Tage alten Jungtiere schlafen noch die meiste Zeit in ihrer mit Heu ausgebetteten Wanne. Noch sind ihre Augen geschlossen, die sich aber langsam zu öffnen beginnen. Die Aufzucht liegt in den Händen von Tierpfleger Andreas Eder, dem Revierleiter des Großkatzenreviers. Derzeit ist es für ihn ein 24-Stunden-Job, denn alle zwei bis drei Stunden gibt’s ein Fläschchen.