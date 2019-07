„Abgeordneten-Arbeit sichtbar machen“

„Die Ängste, Sorgen und Wünsche der Bevölkerung müssen wir in unsere tägliche Arbeit für Oberösterreich einfließen lassen. Deshalb ist es wichtig, das wir den Kontakt suchen“, begründet Landtagspräsident Viktor Sigl die gerade laufende Bezirkstour mit dem Titel „Gemeinsam für OÖ“. „Wir müssen die Arbeit der Abgeordneten sichtbar machen und die Vorteile des föderalen Systems sowie erfolgreiche Projekte zeigen.“ Denn die Regionen würden einen maßgeblichen Beitrag zur Erfolgsgeschichte des Bundeslandes beitragen. „Bei einer zentralen Steuerung aus Wien hätte OÖ mit 4,1 Prozent nicht eine der niedrigsten Arbeitslosenraten Österreichs und auch keinen Beschäftigungsrekord. Wir wären dann auch nicht die Nummer eins bei den Exporten und Patentanmeldungen — in beiden Bereichen kommen 25 Prozent aus OÖ“, stimmen Sigl auch der Zweite Präsident Adalbert Cramer und die Dritte Präsidentin Gerda Weichsler-Hauer zu.

Besondere Bedeutung komme dem Landesrechnungshof als unabhängige und weisungsfreie Finanz-Kontrolleinrichtung zu — im vergangenen Jahr gab es neun Initiativprüfungen, sechs Folgeprüfungen und zwei Gutachten. So beschäftigte sich der LRH u. a. mit der gespag oder dem Rettungswesen.

Das abgelaufene Arbeitsjahr war im Landtag intensiv: Neben neun Landtagssitzungen wurden in den 13 Ausschüssen und 26 eingesetzten Unterausschüssen regelmäßig diverse Anträge diskutiert und Beschlüsse gefasst. Insgesamt fanden in diesem Zeitraum 152 Sitzungen statt — mit 344 Tagesordnungspunkten, sechs Aktuellen Stunden sowie 57 schriftlichen, 45 mündlichen und fünf dringlichen Anfragen an Regierungsmitglieder. 64,4 Prozent der Beschlüsse im Oö. Landtag wurden einstimmig gefasst.

Einig ist sich das Präsidium auch, dass die „Vermittlung von Demokratie“ im Mittelpunkt der Arbeit stehe. So konnten seit 2014 mehr als 2000 Jugendliche im Rahmen der „Werkstatt für Demokratie“ in Workshops hinter die Kulissen schauen. Und jedes Jahr zum Schulschluss besuchen rund 7000 Kinder der 4. Klasse Volksschule das Landhaus und bekommen Politik kindgerecht vermittelt.