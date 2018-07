Abkühlung bei „Eisklang-Konzerten“

In den Dachstein-Rieseneishöhlen sind im August die „Stars on Ice“ zu erleben

Einer der wohl außergewöhnlichsten Konzertsäle der Welt ist der ParzivalDom in den Dachstein-Rieseneishöhlen in Obertraun. Am 1., 24. und 31. August wird er in diesem Jahr wieder zum Schauplatz der „Eisklang-Konzerte“. Dabei präsentieren Musiker Werke auf ca. 2000 m Seehöhe, umgeben von mystischen Eisformationen und bei null Grad Celsius Innentemperatur.

Den Auftakt der „Stars on Ice“-Reihe macht morgen Pianist Rudolf Buchbinder. Er bietet auf einem eigens zur Höhle geflogenen Glasflügel Kompositionen von Franz Schubert und Ludwig van Beethoven dar.

Am 24. August wird das Klavier dann zur Begleitung für Geiger Benjamin Schmid. Mit einem Instrument des berühmten Geigenbauers Jean-Baptist Vuillaume sorgt er für virtuose Klänge.

Jodler treffen auf Melodien von Mozart

Abkühlung und musikalische Abwechslung erwarten die Besucher auch am 31. August. Die Gruppe Hollerschnapzuzlern, Nachfolger des legendären Goiserer Viergesangs, lässt weiche Jodler ertönen. Diese treffen auf quirlige Mozart-Melodien, gespielt von Pianist Peter Brugger.

Karten für die seit zwölf Jahren angebotenen „Eisklang-Konzerte“ inkludieren unter anderem die Besichtigung der Rieseneishöhlen mit einem Höhlenführer jeweils um 17.20 Uhr. Die Konzerte selbst beginnen um 17.45 Uhr.

Karten können Sie unter anderem unter www.eisklang.at, telefonisch unter 0699/11664422 oder per E-Mail an info@austrian-music-education.at erwerben.