Abkühlung nach Saunabesuch: Deutscher starb im Wolfgangsee

Ein deutscher Staatsbürger ist am Mittwochabend im Wolfgangsee tödlich verunglückt. Der 47-Jährige und seine 45-jährige Begleiterin wollten sich gegen 19:45 Uhr nach einem Saunabesuch abkühlen.

Die Frau blieb nur kurz im Wasser, der 47-Jährige noch ein wenig länger. Plötzlich verschwand er ca. vier Meter vom Ufer entfernt. Nachdem er nicht wiederaufgetaucht war, rief seine Begleiterin verzweifelt um Hilfe, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Donnerstag mit.

Sofort sei eine Suchaktion in die Wege geleitet worden. Von einem benachbarten Hotel starteten Angestellte und Gäste mit einem Motorboot zusätzlich die Suche am See. Nach ca. 20 Minuten konnten sie in einer Tiefe von drei bis vier Metern, nur wenige Meter vom Ufer entfernt, den reglosen Körper sichten und ans nahe Ufer bringen. Vom verständigten Rettungsteam bzw. dem Notarzt wurden Reanimationsversuche unternommen, diese mussten aber erfolglos abgebrochen werden.