Ablinger-Sieg nach Covid-Infektion

Nachdem eine Corona-Infektion die Saisonvorbereitung empfindlich gestört hatte, tankte Handbiker Walter Ablinger beim verspäteten Auftakt wieder Selbstvertrauen.

Der 52-jährige Innviertler gewann den Klassiker Eschborn – Frankfurt über 40 Kilometer in einer Zeit von 1:04:49 Stunden. „Das war heute am Tag der Arbeit ein erster echter Belastungstest unter Wettkampfbedingungen, der mich zuversichtlich stimmt“, meinte Ablinger nach dem Rennen.

Bereits Ende Mai will er (mit neuem Bike) in Topform sein. Dann steht nämlich mit der Heim-EM in Oberösterreich (Gaspoltshofen, Schwanenstadt, Peuerbach) der erste Höhepunkt auf dem Programm. „Ich hoffe, auch heuer um die Titel mitfahren zu können, obwohl eine optimale Vorbereitung leider nicht möglich war“, meinte der Zeitfahr-Europameister.

Die erste Weltcup-Station in Ostende (5. bis 7. Mai) lässt Ablinger, der diese Woche den zweiten Teil seines Sportmanagment-Lehrgangs absolviert, aus. Die EM-Generalprobe steigt dann beim Weltcup in Elzach (D, 12. bis 15. Mai).