Ablöse von Biach per Gesetz

Am Freitag Vormittag will die Bundesregierung die Details zur Zusammenlegung der Sozialversicherungen präsentieren. Bereits durchgesickert ist, dass die Ablöse von Hauptverbands-Chef Alexander Biach geplant ist. Laut einem der APA vorliegenden Gesetzesentwurf wird der Hauptverband de facto aufgelöst und zu einem Dachverband umgebaut, der nur mehr koordinierende Aufgaben für die Sozialversicherungen übernehmen soll. Den Vorsitz im Dachverband üben in der neuen Struktur laut den türkis-blauen Plänen die Obmänner bzw. Obfrauen der künftig von 21 auf fünf reduzierten Sozialversicherungsträger im Rotationsprinzip aus. Mit Biach soll auch der rote Hauptverbands-Generaldirektor Josef Probst gehen. Im „Kurier“ erklärte der steirische Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP), dass der Hauptverband „zu einer sehr schmalen Dachorganisation abgeschlankt“ werde. Es soll keinen Generaldirektor mehr geben, sondern nur mehr einen „Büroleiter“. Probst geht in Pension. Ein Rotationsprinzip sieht die Regierung laut den ersten Entwürfen übrigens nicht nur im Dachverband vor, sondern auch bei Krankenkassen und Pensionsversicherung. Obmann bzw. Obfrau der Gesundheitskasse, die aus den Gebietskrankenkassen entsteht, sowie die Spitze der PVA sollen jeweils für sechs Monate gewählt werden. Im Verwaltungsrat reicht dafür eine einfache Mehrheit. Laut Sozialversicherungsexperten dürfte die neue Struktur durchwegs Mehrheiten für die Regierungsparteien bringen.

AK und OÖGKK sehen „größte Enteignung“

bezahlte Anzeige

Mittlerweile beginnt sich auch der Widerstand gegen die Reform zu formieren: Der oö. Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer und der Obmann der OÖ Gebietskrankenkasse Albert Maringer warnen vor der „größten Enteignung in der Geschichte Österreichs“. Die wahren Eigentümer — 8,7 Millionen Versicherte — „sollen damit ausgeschaltet werden“, so die Befürchtung. Für die OÖGKK würde die Reform bedeuten, dass Geld aus Oberösterreich abfließe, betonte Maringer. Zudem werden seiner Ansicht nach die geplante Umstrukturierung und die angekündigten Einsparungen nicht ohne Leistungskürzungen möglich sein. Vielmehr werde die Zentralisierung zu einer Verteuerung und zu mehr bürokratischem Aufwand führen. Und zwar egal, wo dieser „Moloch“ angesiedelt wird. Wobei laut Maringer die Sozialministerin ihm gegenüber angedeutet hat, dass die Zentrale selbstverständlich in Wien sein werde.

„Die Gespräche zur Sozialversicherung sind aus unserer Sicht keineswegs erfolgreich abgeschlossen, sie haben noch gar nicht begonnen. Jedenfalls ist es für die türkis-blaue Regierung zu früh, eine vermeintliche Reform der Sozialversicherung zu feiern“, meldeten sich gestern auch die Gesundheitslandesräte von Kärnten, Burgenland, Wien und Niederösterreich, Beate Prettner, Norbert Darabos, Peter Hacker und Ulrike Königsberger-Ludwig (alle SPÖ) zu Wort. Und der schwarze Tiroler Arbeiterkammer-Chef, Erwin Zangerl, ortet in der Strukturreform der Sozialversicherungen einen „Anschlag auf die Bundesländer“.