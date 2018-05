Abmeldungen in SPÖ-Gemeinden

Über Abmeldungen aufgrund der Einführung der Kindergartengebühr für die Nachmittagsbetreuung sowie in der Folge von Gruppenschließungen gehen politisch die Meinungen in OÖ nach wie vor weit auseinander.

In einer stellvertretend für OÖVP-Landesrätin Christine Haberlander beantworteten SPÖ-Landtagsanfrage meinte Landesrat Max Hiegelsberger, dass man derzeit „die Wahrnehmung“ habe, „dass besonders in SPÖ-Gemeinden mehr Abmeldungen erfolgen“. Es zeige sich, „dass der Umgang der jeweiligen Gemeinde mit der neuen Regelung große Auswirkung auf die Stimmung und das Abmeldeverhalten der Eltern hat“. Die SPÖ müsse sich daher die Frage stellen, „ob sie lieber an Lösungen arbeiten möchte, wie sie in bemühten Gemeinden auch gefunden wurden, oder lieber weiter ein Kinderbetereuungssystem schlechtreden möchte, das funktioniert“, so Hiegelsberger.

Der zudem nicht nur darauf verwies, dass neben OÖ nur in Wien und NÖ der Vormittag im Kindergarten gänzlich kostenfrei sei, sondern auch unterstrich, dass die Gesamtentwicklung „in allen Bereichen der Kinderbetreuung“ eine Steigerung zeige.