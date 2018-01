Abschied von Flüchtlingsquoten

EU-Innenminister klammern die heikle Frage bei Beratungen in Sofia aus

EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos bekräftigte zwar am Donnerstag das Festhalten an der verpflichtenden Flüchtlingsverteilung, faktisch verabschiedet sich die EU aber allmählich von der Quotenregel. Mangelns Konsens klammerten die EU-Innenminister gestern in Sofia die Verteilungsfrage erst einmal aus.

Die Innenminister beraten in der bulgarischen Hauptstadt über die Reform des europäischen Asylsystems, den Außengrenzschutz und mehr Rückführungen.

Strittigster Punkt der Asylfrage ist die Reform der Dublin-Verordnung, nach der das Land der Erstaufnahme fürs Verfahren zuständig ist. Das System hat in der Flüchtlingskrise weitgehend versagt.

Die Frage der Flüchtlingsverteilung ist seit drei Jahren das schwierigste Thema. Die EU würde sich insgesamt nichts Gutes tun, wenn man einen Mechanismus etablieren wolle, ohne die entsprechenden Vorstellungen der Mitgliedsländer zu berücksichtigen, sagte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Ähnlich hatte sich zuvor schon Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geäußert. Generell sei es notwendig, beim Management von Asylfragen „an die Wurzel zu gehen“, er befürworte einen präventiven Ansatz, so Kickl. Damit teilt Österreich die Haltung der meisten osteuropäischen Staaten, die Flüchtlingsquoten strikt ablehnen.

Kickl nicht „gefressen“

Während der ÖVP-Europaabgeordnete Othmar Karas Kickls Positionierung als „im Widerspruch zu einem solidarischem Europa“ krisierte, wurde der Innenminister im Kreise seiner Kollegen durchaus freundlich aufgenommen. Der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere etwa äußerte sich positiv über den „konstruktiven Beitrag“ Kickls. Und der luxemburgische Kollege Jean Asselborn, ein scharfer Kritiker der FPÖ, sah kein Problem, mit Kickl zu reden: „Warum nicht? Ich bin ja kein Menschenfresser.“