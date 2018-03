Abschlusskonzert bei prima la musica

Der Landeswettbewerb prima la musica ist über diverse Bühnen in Oberösterreich gegangen. Mehr als 600 Teilnehmer, gestaffelt nach Alter, sind mit den verschiedenen Instrumenten angetreten und konnten vor den Juroren ihr Können beweisen. Die Ernte konnte sich hören lassen, denn es waren 167 Preisträger zu verzeichnen. Hier wurde bereits manches Jungtalent entdeckt, dessen Weg in eine künstlerische Zukunft führen könnte. „In der geschützten Atmosphäre von prima la musica“, sagt der Direktor des Oö. Landesmusikschulwerkes, Karl Geroldinger, „stehen die Türen offen für weitere und härtere Qualitätserprobungen.“

Beim Abschlusskonzert samt Preisverleihung am Freitag im Linzer Brucknerhaus überzeugten gleich zu Beginn die festlichen Klänge des Quartetto Nibelungo mit einem Prokofjew-Marsch für vier Posaunen. Der begabte Fabian Kahlhofer aus dem Ennstal komponierte „Die Wuzlerei“ für Klavier und spielte dazu die Geige. Das Linzer Blockflötenquartett zeigte vor, wie man auch ungewöhnliche Töne rhythmisch verkleiden kann. Bei den Pianisten gab es Preise für Alexander Bartos und Alexander Koschka. Auch der Gitarrist Fridolin Buchegger fand Anerkennung. Und an der Brucknerhausorgel konnte sich Markus Neumüller mit „Introduktion und Finale“ von Paul Spicer vorstellen. Die „Zauberei“, ein Gesangstück von Jiri Pauer, wurde zum Erfolgsstück für den jungen Sänger Lukas Kern. Die oft schon wegen ihres Cello-Spiels preisgekrönte Bernadette Kehrer brillierte mit dem „Elfentanz“ op. 39 von David Popper. Sie will nicht nur die Matura, sondern auch den Einstieg ins Konzertfach nach Wien schaffen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer war ein begeisterter Zuhörer. Er forderte die Jugend auf, weiterzumachen und durch die Musik besondere Menschen und Persönlichkeiten zu werden. Stelzer überreichte 3., 2. und 1. Preise mit Auszeichnung — und jene Preise, die zur Teilnahme am Bundeswettbewerb in Innsbruck berechtigen.

grub