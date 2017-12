„Absolute Werbung für Basketball!“

Swans Gmunden bauten Siegesserie in nervenzerreißendem Derby-Thriller aus

Von Christoph Gaigg

Österreich ist eine Basketballnation! Wird zumindest jeder sagen, der am Stefanitag in den Genuss gekommen ist, den Derby-Thriller zwischen den Swans Gmunden und den Flyers Wels live mitzuerleben. Nach dem 107:104, dem zwölften Schwäne-Sieg in Serie, stand die mit 1800 Fans rappelvolle Halle Kopf. „Das war absolute Werbung für den Basketball“, brachte es Swans-Trainer Bernd Wimmer auf den Punkt.

Gmundner Traumstart: Mit einem Dreier nach dem anderen zogen die Hausherren im ersten Viertel davon, führten 30:17.

Welser Comeback: Zum sechsten Mal in Serie gaben die Traunseestädter das zweite Viertel ab, diesmal gar mit 11:32! „Ich verliere lieber das zweite Viertel und gewinne das Spiel“, grinste Wimmer.

20 Führungswechsel

Gmundner Aufholjagd: Angetrieben von einem entfesselten Murati und einem ohrenbetäubenden Publikum rafften sich die Schwäne auf und kamen um dritten Viertel auf 65:67 heran.

Nervenkrimi zum Schluss: 2,4 Sekunden vor der Sirene glich Wels zum 89:89 aus. Auch in der Verlängerung ging es hin und her, insgesamt wechselte die Führung 20 Mal. 4,6 Sekunden vor dem Ende war der Heimsieg dann doch besiegelt — die Halle tobte!

Team „Rot-Weiß-Rot“

„Ein richtiges Weihnachtsgeschenk für die Fans“, jubelte Murati. „Und das fast mit einer kompletten österreichischen Mannschaft, Hut ab“, lobte er seine Teamkollegen. Tatsächlich hatte Gmunden keinen einzigen Legionär in der Startformation. „Und beide Klubs haben auch oberösterreichische Trainer“, ging dem oö. Ehrenverbandspräsidenten Norbert Schullerer das Herz auf.

Selbst Wels-Trainer Sebastian Waser, dessen Team sich (nach vorne gepeitscht von den Schlachtenbummlern) trotz der ersten Pleite nach fünf Siegen ebenfalls wie eine Spitzenmannschaft präsentierte, meinte: „So ein Spiel kann sich die Liga nur wünschen.“