Abstiegskampf auf Duell reduziert

Die Admira bleibt der Fußball-Bundesliga erhalten. Die Niederösterreicher schafften am Samstag zum achten Mal in Folge den Klassenerhalt im Oberhaus. „Mission complete“, gab Admira-Offensivspieler Kolja Pusch nach dem 3:2-Sieg gegen Wacker Innsbruck gegenüber Sky zu Protokoll.

Die Tiroler haben vor der letzten Runde weiter die „Rote Laterne“, die sie im Fernduell noch an Hartberg abgeben könnten. Die beiden Teams gehen den Abstiegskrimi am Samstag mit zwei Punkten Differenz an. Die Innsbrucker sind zu Hause gegen Mattersburg zum Siegen gezwungen. Die Steirer haben vor eigenem Publikum gegen die Admira hingegen alle Trümpfe in der Hand, brauchen aber ebenfalls einen Sieg. Denn bei Punktegleichheit hätten die Tiroler aufgrund der Punkteabrundung nach dem Grunddurchgang die Nase vorne.

Schon jetzt steht fest, dass erstmals seit Vorwärts Steyr 1998/99 ein Aufsteiger gleich wieder absteigen wird. „Die Sache ist jetzt für uns nicht mehr steuerbar“, wusste Wacker-Trainer Thomas Grumser. Sein Team verlor im 13. Frühjahrsspiel zum zehnten Mal, auch der Trainerwechsel von Karl Daxbacher zu Grumser nach nur zwei Frühjahrsrunden hat letztlich wenig (drei Siege und acht Pleiten) gebracht.