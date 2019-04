Abwarten, und…

Nun tritt ein, was Realisten nicht überraschen sollte: Auch der schon einmal gestreckte Brexit-Fahrplan ist nicht einzuhalten. London bereitet sich auf die EU-Wahl vor, weil die EU-Verträge unumstößlich festschreiben, dass ein EU-Mitglied an den Wahlen zum EU-Parlament teilzunehmen hat.

So weit, so unbefriedigend und absurd. Die britische Politik hat wegen kollektiven Versagens diese Situation zu verantworten. Dies festzustellen ist allerdings zu wenig. Jetzt muss daraus das Beste gemacht werden — für Großbritannien und für Europa.

Da das Problem der EU-Wahl — sollte in den nächsten Tagen kein Wunder an der Themse geschehen — nun ohnehin nicht mehr zu umschiffen ist, fällt zunächst einmal der Zeitdruck weg, so dass in London die parlamentarische Farce nahezu täglicher, fruchtloser Abstimmungen ausgesetzt werden kann. In einer — wohl länger als ein Jahr dauernden — Cool-Down-Phase könnten die Briten ihren Selbstfindungsprozess durch Neuwahlen und/oder ein zweites Referendum zu Ende führen, um danach auf dieser Basis ohne permanente Sondergipfelhektik mit den EU-27 eine wirklich tragfähige Lösung zu finden.

Das bedeutet: Alles ist möglich. Diese unbequeme Ungewissheit birgt allerdings auch einen nun gar nicht mehr so kleinen Funken Hoffnung, dass dieser Albtraum doch noch ein Happyend findet.