Abwechslungsreiches zur Republiksgründung

Musikschule Linz feierte mit „The Sounds of Austria“

Schon am Vormittag des 22. November erlebten mehr als 1000 Volksschulkinder das Konzert unter dem Motto „100 Jahre sind ein Tag“ als öffentliche Generalprobe. Am 23. November erwies sich selbst der Nachmittag mit der angebotenen „Musikalischen Melange im Brucknerhaus“ als riesiger Publikumsmagnet für Eltern und Freunde.

Auch Freitagabend war der Große Saal beim Festkonzert zur Republikgründung ausverkauft, bei dem das Symphonische Orchester der Musikschule Linz mit Lehrern samt Schülern und dem aus rund 100 Sängern bestehenden Chor, dem Jugendchor (Christa Puri-Jobi) und United Voices (Birgit Kubica) Aufstellung nahm: „The Sounds of Austria“. Ingo Ingensand steuerte in bewährter Weise das Orchester mit einem Mix aus typisch österreichischer Musik — von Mozart bis Krenek. Als besonderer Ehrengast kam Heinz Fischer mit Gattin und warf bei seinen Grußworten auch einen Rückblick auf „100 Jahre Repu- blik Österreich“. Ebenfalls anwesend waren u. a. Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer, Kulturdirektor Julius Stieber und Oberbank-Vorstandsdirektor Florian Hagenauer. Der bewährte Moderator Albert Hosp führte durch das abwechslungsreiche Programm „The Sounds of Austria“, das etwa Falco, Schönberg, Zawinul, Ambros, Doderer und sogar Lehár mit Operetten-Höhepunkten wie „Dein ist mein ganzes Herz“ (Tenor: Markus Miesenberger) beinhaltete. Und Kabarett-Legenden von Qualtinger über Hader bis Bronner kamen auch zu Ehren.

Dem Initiator, Musikschule-Linz-Direktor Christian Denkmaier, gelang es sogar als special guest die famose Marianne Mendt mit zwei Liedern auf die Bühne zu holen. Mit 4500 Schülerinnen und Schülern ist die Linzer Musikschule die größte Österreichs. 120 Lehrkräfte garantieren erstklassigen Unterricht. Fünfzig Ensembles und Chöre bieten ideale Voraussetzungen für gemeinschaftliches Musizieren. An die begeisterten Konzertbesucher erging noch die Einladung, nach dem Konzert die „Late Night Party“ zu besuchen und den Abend musikalisch ausklingen zu lassen. grub