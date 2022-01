Achrainer/Namekawa: Songs

Mit „Philip Glass-Songs“ präsentieren Pianistin Maki Namekawa und der Bariton Martin Achrainer den Liederzyklus „Songs of Milarepa“ aus dem Jahre 1997 in einer neu bearbeiteten Klavierversion. Der Zyklus handelt von der spirituellen Reise des tibetischen Mönches und Poeten Milarepa, welcher vor etwa 1000 Jahren lebte.

Martin Achrainer hat sich in den letzten Jahren durch seine intensive Beschäftigung mit dem Werk des Komponisten zu einem Glass-Spezialisten entwickelt. Besonders durch seine viel beachtete Gestaltung der Titelrolle des Keplers in der Welturaufführung in Glass’ gleichnamiger Oper von 2009 in Linz.

Maki Namekawa ist eine der herausragenden Künstlerpersönlichkeiten, welche regelmäßig mit Philip Glass zusammenarbeiten. Der oscarnominierte Golden Globe Gewinner Glass wählte sie 2014 als erste Pianistin aus, um seine „Complete Piano Etudes“ aufzunehmen.

Namekawa tourte jahrelang mit Glass und veröffentlichte gefeierte Solo-Klavieralben mit seiner Musik, darunter „The Complete Etudes“, „Mishima for Solo Piano“, und 2019 komponierte der Komponist seine „Piano Sonata“ für Namekawa — alle drei Alben sind beim Label Orange Mountain Music erhältlich.

„Songs“ schließt mit „Three Songs for Baritone and Piano“, einer Sammlung von Liedern, die aus zwei Quellen stammen: aus Glass’ 1989 mit Allen Ginsberg entstandener Song-Oper „Hydrogen Jukebox“ und zwei Liedern aus „Monsters of Grace“, einer Multimedia-Oper, die er mit dem Regisseur Robert Wilson geschaffen hat.