Acht Pilger starben bei Bootsunglück in Indien

Mindestens acht hinduistische Pilger sind nach dem Kentern eines Bootes in Indien ertrunken. Ein weiterer Mensch werde noch vermisst, teilte die indische Marine mit. An Bord der Fähre waren am Montag 26 Passagiere, die vom Besuch eines Hindu-Festes auf der Insel Kurumgad im Arabischen Meer auf das Festland des Bundesstaates Karnataka zurückkehrten.

Nach Polizeiangaben hatte das Boot nur Platz für 18 Menschen. Jedes Jahr sterben in Indien viele Menschen bei Bootsunglücken. Häufige Gründe sind Überladung, mangelnde Sicherheitsvorkehrungen und der schlechte Zustand der Boote. Außerdem können viele Inder nicht schwimmen.