Bei einem Autobombenanschlag in Nordsyrien sind nach türkischen Angaben mindestens acht Zivilisten getötet worden. Weitere 20 Menschen seien bei der Explosion südlich der Grenzstadt Tal Abyad verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara am Sonntag auf Twitter mit. Aus Medizinerkreisen hieß es, mindestens fünf Menschen seien getötet worden.

Ankara machte die Kurdenmiliz YPG für den Anschlag verantwortlich. Die YPG gab zunächst keine Erklärung ab.