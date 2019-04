Acht Vermisste nach Bootsunglück vor Libyen

Acht Personen werden nach einem Schiffsunglück im Mittelmeer offenbar vermisst. Dies berichtete am Mittwoch die Hilfsorganisation “Alarm Phone”, die Seenotfälle meldet. Weitere 20 Personen, darunter Frauen und Kinder, seien vor der libyschen Küste in Seenot. “Der Motor funktioniert nicht. Das Schlauchboot läuft voll Wasser. Die Behörden sind informiert worden”, teilte Alarm Phone per Twitter mit.

Indes ist noch keine Lösung für die 63 Migranten an Bord des Rettungsschiffes “Alan Kurdi” in Sicht, die unweit von Malta auf einen sicheren Hafen zur Landung wartet. Die “Alan Kurdi” hatte am vergangenen Mittwoch die Migranten vor der libyschen Küste gerettet. Seitdem sucht das Schiff einen sicheren Hafen. Italien hat die Einfahrt verwehrt und sieht Deutschland in der Pflicht, weil das Schiff unter deutscher Flagge fährt. Auch Malta wollte das Schiff bisher nicht anlegen lassen.