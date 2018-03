Acht von zehn Kindern sind fit

RIED IM INNKREIS — „Wie fit bist du?“ will das Sportland Oberösterreich wissen und testet im aktuellen Schuljahr 12.000 Kinder aus 190 oö. Volksschulen. Die Auswertung der Testergebnisse vom Vorjahr zeigt, dass 79 Prozent der Kinder bei den Tests ein gutes bzw. zufriedenstellendes Ergebnis erzielt haben. Sechs Prozent erreichten ein sehr gutes oder ausgezeichnetes Ergebnis. 15 Prozent der Kinder wiesen jedoch sportmotorische Defizite auf. Ziel des Programms ist, eine Rückmeldung zur motorischen Leistungsfähigkeit der Kinder zu erhalten sowie Eltern und Lehrkräfte für die Wichtigkeit von Bewegung zu sensibilisieren. „Wir wollen weiterhin, bewusst machen, wie wichtig Sport und Bewegung für die gesunde Entwicklung unserer Kinder sind“, betont Sportreferent LH-Stv. Michael Strugl.

„Wie fit bist du“-Teststationen sind am kommenden Wochenende auch auf der „Sport & Fun“-Messe in Ried im Innkreis am Stand des Sportlandes OÖ aufgebaut. Vom 9. bis 11. März bietet sich wieder drei Tage lang die Gelegenheit, Live-Sport zu erleben, selbst auch sportlich aktiv zu sein und sich über neue Sporttrends und Sportartikel zu informieren. Das Sportland OÖ ist Partner der größten Messe Österreichs für Sport, Fitness, Outdoor & Bewegung. Besonders für Kinder und Jugendliche bietet sie ein abwechslungsreiches Sportprogramm. 61 Stationen laden zum Mitmachen ein. Erstmals widmet sich eine eigene Halle dem Thema Radsport und zur Boulder-Staatsmeisterschaft kommen Österreichs beste Kletterinnen und Kletterer nach Ried. Infos: www. sportundfun-ried.at