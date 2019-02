Achterbahnfahrt endete im Keller

Von Christoph Gaigg

Um 19.40 Uhr war es endgültig Gewissheit: Erstmals seit Einführung der Zwischenrunde in der Erste Bank Eishockey Liga müssen die Black Wings mit der Qualifikationsrunde vorliebnehmen. Beide Voraussetzungen, um doch noch in die Top sechs einzuziehen, wurden nicht erfüllt: Linz verlor gegen den KAC 1:2, Fehervar bezwang Salzburg mit 6:3. Dabei hatte es zwischendurch vielversprechend ausgesehen:

17.30 Uhr: Spielbeginn in Linz und Szekesfehervar, zu diesem Zeitpunkt sind die Wings Siebter.

17.54: Im 4 vs. 4 bringt Michael Davies die Halle erstmals zum Kochen. Michael Davies täuscht an, schießt, die Scheibe wird leicht abgefälscht und schlägt im Netz ein (17.).

Eine Minute später gibt’s frohe Kunde aus Ungarn: Salzburg geht mit 1:0 in Führung, Linz ist Sechster!

Der erste Rückschlag: Nach 3:25 Minuten im zweiten Abschnitt schlucken die Wings in Unterzahl den ersten Gegentreffer durch Wahl. 1:1, alles wieder offen.

18.28 Uhr: Zurück zum Start, auch Fehervar gleicht aus. Linz ist wieder Siebter.

Die Achterbahnfahrt geht weiter: Drei Minuten vor der zweiten Pausensirene in Linz verkündet Hallensprecher Adrian Lukas die nächste erfreuliche Nachricht: Salzburg führt wieder.

Binnen zwölf Minuten zerschlägt sich alles, rasen die Wings dem Keller namens Qualifikationsrunde entgegen. Fehervar dreht das Match von 1:2 auf 4:2, zwei Minuten später bringt Hundertpfund den KAC trotz Überlegenheit der Oberösterreicher in Front (52.). Damit waren auch alle Blicke nach Ungarn hinfällig.

Nun haben die Stahlstädter in der Länderspielpause Zeit, den ersten echten Rückschlag unter Trainer Tom Rowe zu verarbeiten. Am 12. Februar startet dann die Qualifikationsrunde, in die die Wings als Spitzenreiter starten und einen Top-2-Platz fürs Viertelfinale brauchen.