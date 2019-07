Achterbahnfahrt mit Blech

Von Christian Pichler

Leonhard Paul sitzt barfuß, entnimmt seinen Schuhen ein Paar gelbe Socken. Streift es ruhig über. Ein Fingerschnippen, kann losgehen! Sechs Compañeros an Pauls Seite, groteskem Klamauk ebenfalls sehr zugetan. Ein Stück heißt „Uraufführung“, atonales Klagelied oder Kakophonie, der Dirigent im Pinguin-Mäntelchen. Die glorreich-schäbige Rolle im Orchester gewöhnlich der Triangel zugedacht, diesmal ist es eine Karotte. Wunderbar würdiges Nicken des Maestro, das knackige Gemüse auf Kommando abgenagt.

Könnerschaft gepaart mit komödiantischem Charme

Auftakt zu den Salzkammergut Festwochen Gmunden am Dienstag, Landeshauptmann Thomas Stelzer eröffnete im Gmundner Toscana Congress. Stelzer mit einem Plädoyer für Kultur, die Festwochen „ein Gesamtkunstwerk und etwas Besonderes“. Welchen „Zweck“ hat eigentlich Kultur? Die Frage zu verknappt, meint Stelzer. Kultur könne „Freude bereiten, was auch verstören oder nachdenklich machen kann“. Kultur als Wirtschaftsfaktor (das hatten auch die Vorredner betont), aber mehr noch: „Sie erfüllt uns als Mensch.“

Den Beweis traten hernach die famosen Blechbläser von Mnozil Brass an, hohe Könnerschaft gepaart mit komödiantischem Charme. Aus 27 Bühnenjahren eine „Best Of Anthology Greatest Superhits Celebration Show“ oder etwas kürzer: „Gold“. Das Septett 1992 gegründet, als sich die jungen Musikstudenten regelmäßig im Gasthaus des Josef Mnozil in Wien trafen. In der Folge Auftritte im Burgtheater und bei den Salzburger Festspielen, 2006 streiften sie den Kabarettpreis Salzburger Stier ein.

Gnadenlos räumen Mnozil Brass die Mottenkiste der schönsten Kitsch-Schlager leer. Den Titelsong zum Teenie-Filmklassiker „La Boum“

freigejazzt, dazu schüchtern ein ergreifendes Poem („Tiaf in mein’ Herzal“). Den Damenchor zu „Mr. Sandman“ intonieren die Mannsbilder perfekt und rührend, Putzgerätschaft gibt den Takt vor. Plötzlich rappen sie den Sandmann, ein Angus-Imitat von AC/DC fegt vorüber. Das Tempo hoch, dann getragen, mexikanische Bläser, indische Farbtupfer, eine musikalische Achterbahnfahrt.

Eitelkeiten werden auf die Schaufel genommen

Flöten werden mit Nasen geblasen, Hühner gackern im Chor, ein Italo-Western-Gemetzel in Superzeitlupe. Nur zu gerne nimmt die Formation Eitelkeiten des darstellenden Gewerbes auf die Schaufel, Posaunist Zoltán Kiss kann sein Hemd gar nicht weit genug aufknöpfen, um mit magyarischem Brusthaar zu locken. Klassische Musikhistorie abgegrast, Mussorgskis griesgrämiger „Gnom“ schwingt sich zu heiterer Walzerseligkeit empor. Hingerissen die Menschen im ausverkauften Haus, sie dankten mit Standing Ovations.