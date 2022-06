Am Mittwoch ist in Mittertreffling (Bezirk Urfahr-Umgebung) ein achtjähriges Mädchen zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen aus dem Fenster gefallen. Beim ersten Vorfall am 26. Juni, wurde das Kind von einem Zeugen aufgefangen.

Die Achtjährige erlitt beim erneuten Sturz, Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Notarzt ins Kepler Uniklinikum gebracht, so die Polizei.