Acies Quartett: Leos Janacek – die Streichquartette (Gramola)

Es existiert noch nicht einmal zehn Jahre, das Acies Quartett aus Kärnten, hat aber neben sensationellen Erfolgen auch schon eine fleißige Aufnahmetätigkeit hinter sich und etliche Preise gewonnen.

Zuletzt wurden die beiden Streichquartette des tschechischen Komponisten Leos Janacek (1854-1928) aufgenommen. Was für ein kostbares Geschenk aus der Hand von Benjamin Ziervogel, Raphael Kasprian, Josef Bizak und Thomas Wiesflecker. Im zweiten Streichquartett „Intime Briefe“ mit Simon Schellnegger auf der Viola d’amore. Das reich verzierte Instrument in Bratschenlage mit seiner Dreiklangs-Stimmung sollte hier wohl Janaceks Liebe zur verheirateten Kamila verstärkt ausdrücken, auf deren Gegenliebe er zeitlebens vergebens hoffte.

Die Musik drückt die Enttäuschung deutlich aus in den für Janacek typischen Sprechmelodien. Dass sie nicht allzu sehr in Sentimentalität verfällt, genau in diesem Punkt erweist sich das Quartett als mitfühlender Kenner des außermusikalischen Werkinhaltes. Nicht anders versteht sich das erste Streichquartett Janaceks, genannt die „Kreutzersonate“, in Anlehnung an Leo Tolstois Dichtung komponiert, als Titel schon bekannt aus Beethovens Klaviersonate.

Hier wird eine Pianistin vom eifersüchtigen Ehemann ermordet. Die Geschichte hat Janacek so spontan bewegt, dass er in kaum mehr als einer Woche das Werk vollendete.