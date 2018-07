Admira mit Fehlstart, St. Pölten ungefährdet in 2. Cup-Runde

Der ÖFB-Cup hat schon am ersten Abend der neuen Saison seine erste Sensation. Europacup-Starter Admira Wacker scheiterte schon in der ersten Runde bei Regionalligist Neusiedl. Das einzige Tor des Spiels erzielte Osman Bozkurt in der 69. Minute aus einem Elfmeter. Die Admira vergab hingegen einen Elfmeter. SKN St. Pölten zog mit einem 6:0 (2:0) gegen Maria Saal souverän in die zweite Runde ein.

Für die Admira war es am Neusiedler See die erwartet schwierige Partie. Lange rannten die Südstädter erfolglos an. In der 59. Minute hatte das Team von Trainer Ernst Baumeister die große Chance auf die Führung. Nach einem Foul an Dominik Starkl gab es Elfmeter, Neusiedl-Tormann Sebastian Schaufler wurde aber zum Helden und hielt den schwach geschossenen Elfmeter von Admira-Kapitän Daniel Toth.

Zehn Minuten später ging der Außenseiter dann in Führung. Osman Bozkurt verwandelte seine Chance vom Elfmeterpunkt souverän. Die Admira tat sich weiter schwer und erspielte sich bis zum Abpfiff kaum Chancen. Für die Südstädter ist das Ausscheiden sechs Tage vor dem ersten Auftritt in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation bei ZSKA Sofia ein herber Rückschlag.

Relegationssieger SKN St. Pölten zog hingegen souverän in die zweite Runde des ÖFB-Cups ein. Nur vier Tage nach der endgültigen Entscheidung des ständigen neutralen Schiedsgerichts, dass die Niederösterreicher auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen dürfen, setzte sich St. Pölten beim Kärntner Landesligisten Maria Saal ungefährdet mit 6:0 (2:0) durch.

St. Pölten tat sich dabei nur in der Anfangsphase schwer. Für die Führung in der 38. Minute benötigten die Niederösterreicher einen Elfmeter. Neuzugang Rene Gartler verwandelte nach einem Foul am nordkoreanischen Stürmer Pak Kwang-ryong im Ausrutschen. Auch das 2:0 erzielte Gartler, ebenfalls aus einem Elfmeter in der 66. Minute.

Mit einem Doppelschlag machte der Bundesligist schließlich alles klar. In der 74. Minute erhöhte Husein Balic auf 3:0, eine Minute später vollendete Gartler nach Vorarbeit von Pak seinen Hattrick und traf aus kurzer Distanz zum 4:0. Robert Ljubicic erhöhte in der 82. Minute auf 5:0, Balic setzte mit seinem zweiten Tor vier Minuten später den Schlusspunkt zum ungefährdeten Aufstieg der Niederösterreicher.

Wenig Mühe hatte Zweitligist Kapfenberg bei Reichenau, Tiroler Aufsteiger in die Regionalliga West. Bereits zur Pause führten die Steirer mit 3:1, am Ende gewann Kapfenberg mit 5:3.