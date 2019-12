Advent erhöht Herzinfarktrisiko

LINZ/WIEN – Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen die schönste Zeit im Jahr, allerdings birgt sie jedes Jahr wieder eine Menge Stress und damit auch ein erhöhtes Herzinfarktrisiko. Zuerst die Vorbereitungen in der Adventzeit und dann die Köstlichkeiten, die zu den Feiertagen kredenzt werden.

Positiver wie negativer Stress erhöhen die Aktivität des sympathischen Nervensystems. Dieses erhöht wiederum Blutdruck und Herzfrequenz und bewirkt eine Engerstellung der Gefäße, dadurch benötigt das Herz mehr Sauerstoff. Geänderte physische Voraussetzungen wie exzessive Nahrungs- und Alkoholzufuhr kommen als zusätzliche Belastungsfaktoren für den Organismus hinzu. Bei Patienten mit bereits bestehenden, aber schlummernden Herzerkrankungen können all diese Faktoren schließlich einen Infarkt auslösen.

Studien belegen deutlich mehr Infarkte am 24. 12.

2018 publizierte eine schwedische Arbeitsgruppe die Ergebnisse aus dem schwedischen Herzregister der Jahre 1998 bis 2013. In diesem Zeitraum wurden in schwedischen Krankenhäusern etwa 283.000 Menschen mit Herzinfarkt behandelt, im Schnitt 50 Patienten pro Tag. Allerdings lag am 24. Dezember die durchschnittliche Rate mit 69 Fällen deutlich darüber, die meisten Infarkte waren gegen 22 Uhr zu beobachten. Ähnliche Ergebnisse liefern auch Analysen aus Spanien, die von einem Anstieg der Herzinfarktraten um acht Prozent am Heiligen Abend berichten“, erläutert Prof. Martin Schillinger von der Wiener Privatklinik.

Um das Herzinfarktrisiko zu reduzieren, gilt grundsätzlich, die traditionellen Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck, Zuckerkrankheit und erhöhte Blutfette zu vermeiden beziehungsweise richtig zu behandeln.

Auch am 24. Dezember sollten die benötigten Medikamente in gewohnter Weise eingenommen und beim Essen und Trinken Maß gehalten werden. Um Erschöpfungen vorzubeugen, sollte man zudem in den Tagen vor dem Fest mehr Schlaf genießen. „Schöne wäre es aber auch, negativen Stress wie familiäre Streitigkeiten zu vermeiden“, betont Schillinger.

Höchstes Risiko durchs Rauchen

Rauchen ist mit Abstand der wichtigste Einzelfaktor für die mitunter lebensgefährliche Erkrankung: Es erhöht das Herzinfarktrisiko um 800 Prozent, die Zuckerkrankheit um 400, Bluthochdruck um 250 und erhöhte Blutfette um 220 Prozent, weiß der Mediziner. Durch Vermeiden oder konsequente Behandlung der Risikofaktoren können wiederum 70 Prozent der Infarkte vermieden werden.