Älteste Österreicherin feierte 111. Geburtstag

Die älteste Österreicherin ist eine waschechte Oberösterreicherin: Anna Wiesmayr feierte gestern im Linzer Seniorenheim Liebigstraße ihren sage und schreibe 111. Geburtstag. Dass sich zu so einem besonderen Wiegenfest auch viele prominente Gratulanten einstellten, versteht sich von selbst. An der Spitze stand Landeshauptmann Thomas Stelzer. Dieser hatte den bereits in der Vergangenheit geäußerten Tipp der rüstigen Jubilarin für ein möglichst langes Leben beherzigt und ihr neben einem Blumenstrauß auch Schogetten als Geschenk mitgebracht. „Täglich ein Stück Schokolade naschen“ sei nämlich ein Geheimrezept Wiesmayrs, schmunzelte der Landeshauptmann – und hatte für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenheims am gestrigen heißen Tag auch ein Eis mit im Gepäck.

„Ein solcher Freudentag bedeutet, dass Frau Wiesmayr Zeitzeugin der bewegten Geschichte unseres Bundeslandes in den Nachkriegsjahren ist: Sie konnte aber auch miterleben, wie es nach dieser schlimmen Zeit wieder bergauf ging. Mit viel Fleiß, Arbeit und Willenskraft hat ihre Generation unser schönes Bundesland neu aufgebaut. Als Landeshauptmann darf ich ihren Geburtstag zum Anlass nehmen, um mich dafür zu bedanken“, sagte Stelzer.

Sie hat Kaiser Franz Josef „live“ in Linz gesehen

Anna Wiesmayr wurde am 23. Juli 1908 in der Linzer Franckstraße im damaligen Österreich-Ungarn geboren. Sie hatte einst noch Kaiser Franz Joseph I. „live“ bei dessen Besuch in Linz gesehen. Während des Zweiten Weltkrieges arbeitete sie bei der Post in Kleinmünchen. Dort lebte die Mutter eines Sohnes bis zu ihrem 100. Lebensjahr.

„Frau Wiesmayr gehört zu einer Generation, die Oberösterreich zu dem gemacht, was es heute ist: Ein Land des Friedens und des Wohlstandes – ein Ort, an dem man gerne lebt“, dankte der Landeshauptmann.