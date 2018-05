Ältester KZ-Überlebender feiert mit Kurz & Strache

Von Manfred Maurer

Das ist auch ein politisches Signal: Der älteste Holocaustüberlebende Österreichs und führende jüdische Funktionär Marko Feingold wird kommenden Montag seinen 105. Geburtstag gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und — dem von der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) eigentlich boykottierten — Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) feiern.

Tortur in vier Konzentrationslagern

Der am 28. Mai 1913 in Neusohl (Bansk Bistriza) in der heutigen Slowakei geborene Feindgold hat nicht weniger als vier Konzentrationslager überlebt: Im Mai 1939 wurde der Kaufmannsgehilfe in Prag verhaftet, wegen eines Disziplinarvergehens angeklagt und ins KZ Auschwitz gesteckt. Obwohl ihm schon dort nach der Ankunft seine Liquidierung angedroht wurde, entging er dem Tod durch einen Transport ins Arbeitslager Hamburg-Neuengamme. Nachdem er dort auf 35 Kilo abgemagert und nicht mehr arbeitsfähig war, kam er auf einen Todestransport ins KZ Dachau, von wo er im Juli 1941 nach Buchenwald überstellt wurde. Dort rettete ihn der Umstand, dass deutschsprachige Häftlinge als Handwerker gebraucht und Feingold als Maurer eingesetzt konnte. Nach der Befreiung des KZ Buchenwald durch die Amerikaner verschlug es ihn nach Salzburg, wo er ein Modegeschäft aufmachte und bis heute Präsident der IKG-Salzburg ist.

Ort und Zeitpunkt noch top secret

Nächsten Montag wird der noch immer rüstige Holocaust-Überlebende 105 Jahre alt, was Anlass für eine angemessene Würdigung des Salzburgers durch die Republik sein wird.

Ort und genauer Zeitpunkt sind zwar noch so geheim, dass man nicht einmal im Büro des Salzburger Landeshauptmannes etwas davon wissen will, aber eine Geburtstagsfeier mit Kanzler und Vizekanzler ist fix: „Ja, so etwas wird es geben, es gibt aber keine weiteren Informationen darüber“, gibt sich Feingolds Gattin Hanna gegenüber dem VOLKSBLATT geheimnisvoll. Während Regierungssprecher Peter Launsky eine Anfrage zunächst unbeantwortet ließ, bestätigte der Sprecher des Vizekanzlers, Karl Heinz Grünsteidl: „Näheres kann ich nicht sagen, es ist aber so, dass beide (Kurz und Strache, Anm.) am Montag zur Feier für Marko Feingold kommen werden.“

Die Initiative zur gemeinsamen Feier war übrigens von Feingold ausgegangen.