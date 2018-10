Ärzte im AKH entfernten Frühchen Tumor nach Kaiserschnitt

Eine weltweit einzigartige Operation ist Ärzten im Wiener AKH gelungen. Nachdem noch im Mutterleib bei einem Baby ein tödlicher Tumor entdeckt worden war, wurde das Kind mittels Notkaiserschnitt in der 28. Schwangerschaftswoche auf die Welt gebracht und 13 Tage danach erfolgreich knapp zwei Stunden lang am offenen Herzen operiert. Das berichtete der ORF am Dienstagabend.

Mittlerweile gehe es Mutter und Tochter wieder gut. Beide wurden bereits aus dem Spital entlassen.

„Ich habe vermutet, dass bei dem Baby ein schlimmer Herztumor vorliegt. Ich habe vermutet, dass das Baby im Brustkorb Wasser hat, dass das Herz verdrängt sein wird. Was uns überrascht hat ist, in welchem katastrophal schlechte Zustand das Kind war und wie dringend es Hilfe gebraucht hat“, sagte Barbara Ulm von der Uniklinik für Frauenheilkunde am AKH gegenüber der „ZIB2“.

Es sei eine weltweit einzigartige Operation gewesen. „Noch nie wurde ein so kleines Kind in einem so schlechten Gesundheitszustand erfolgreich operiert“, hieß es auf ORF.at.