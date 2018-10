Ärzte in Äthiopien holten über 120 Nägel aus Magen eines Patienten

Ärzte in Äthiopien haben mehr als 120 Nägel und andere scharfe Gegenstände aus dem Magen eines Patienten operativ entfernt. Insgesamt hätten sie 122 zehn Zentimeter lange Nägel, vier Reißnägel, zwei Nadeln, einen Zahnstocher und mehrere Glasscherben herausgeholt, sagte der Chirurg Dawit Teare vom St. Paul’s Hospital in Addis Abeba am Montag.

Der 33-Jährige sei seit zehn Jahren psychisch krank und habe vor zwei Jahren seine Medikamente abgesetzt, sagte Teare. Vermutlich sei dies der Grund, warum er all diese spitzen und gefährlichen Dinge geschluckt habe – wahrscheinlich mit Hilfe von viel Wasser.

Sein Patient habe Glück gehabt, dass sein Magen intakt geblieben sei, sagte der Arzt. „Er hätte sterben können“. Inzwischen sei der Mann wieder wohlauf. Er habe aber die Angehörigen angewiesen, in Zukunft auf seinen Zustand zu achten, um zu verhindern, dass er seine Gesundheit noch einmal aufs Spiel setze.