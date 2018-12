Ärzte sorgen für Pensionsschock

Einen „lösungsorientierten politischen Gipfel zur Behebung des Ärztemangels und seiner dramatischen Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung“ fordert der Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Johannes Steinhart. Insbesondere in Bezug auf Ärzte mit einem Kassenvertrag — sowohl was Allgemeinmediziner als auch Fachärzte betrifft — spricht Steinhart von einer „düsteren Perspektive“.

Nachbesetzungsbedarf

Tatsächlich lassen die Zahlen einen „Pensionsschock“ für die Patienten erwarten. Laut Altersstatistik der Kammer werden in zehn Jahren 48 Prozent aller derzeit niedergelassenen 18.287 Ärztinnen und Ärzte das Pensionsalter erreicht haben. Den mittelfristigen jährlichen Nachbesetzungsbedarf gibt die ÖÄK mit 938 Ärzten an, davon sei man aber weit entfernt. Steinhart: „2017 gab es an den öffentlichen Universitäten 1665 Absolventen eines Medizinstudiums“, man wisse aber, „dass um die 40 Prozent davon nicht in Österreich als Ärzte arbeiten werden“.

Besonders dramatisch sei die Situation der 7099 Ärzte mit einem Gebietskrankenkassen-Vertrag. Von diesen haben in zehn Jahren 55 Prozent das Pensionsalter erreicht. Den mittelfristigen Nachbesetzungsbedarf gibt Steinhart hier mit 434 GKK-Ärzten pro Jahr an. Bei den Fachärzten werden sogar 60 Prozent in Pension gehen.

Nötig wären nach Ansicht Steinharts nicht nur eine bessere Bezahlung, sondern vor allem bessere Arbeitsbedingungen. Er verwies darauf, dass es etwa in Deutschland einen Masterplan zur Erhöhung der Zahl der Medizinstudenten gebe. Andere Möglichkeiten wären Stipendien für Landärzte oder von Spitälern, wenn Absolventen eine Zeit lang dort arbeiten. Manche ländliche Regionen locken Ärzte auch mit verschiedenen Zusatzleistungen. Einer Verkürzung des Medizinstudiums kann Steinhart nicht viel abgewinnen. Wohl kann er sich aber eine Anhebung des Pensionsalters, das derzeit bei 70 Jahren für Kassenärzte liegt, als kurzfristige Maßnahme vorstellen.