Ärzte unterstützen OÖ. Impfkampagne

Das Land OÖ hat in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer das Konzept der „Covid-Impfberatungsärztinnen und -ärzte“ entwickelt. Rund 100 Ärztinnen und Ärzte aus dem ganzen Bundesland haben sich zur intensiven Mitwirkung an der Impfaufklärung der oberösterreichischen Bevölkerung bereit erklärt.

Die Hauptaufgabe der oö. Covid-Impfberatungsärztinnen und -ärzten ist es, die Aufklärungsoffensive des Landes fachlich zu unterstützten und einerseits die Menschen, zusätzlich zu den zahlreichen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, über die Schutzimpfung zu informieren und andererseits den oberösterreichischen Ärztinnen und Ärzten in Bezug auf die Impfungen beratend zur Verfügung zu stehen.

„Die Covid-Impfberatungsärztinnen und -ärzte sind wichtige Ansprechpartnerinnen und -partner für alle, die Fragen zur Schutzimpfung haben. Daher freue ich mich, dass sich rund 100 oberösterreichische Ärztinnen und Ärzte bereit erklärt haben, mit ihrer Beratungstätigkeit einen wichtigen Beitrag zur Impfaufklärung in der Bevölkerung zu leisten und auch ihre Kolleginnen und Kollegen mit aktuellen Fachinformationen unterstützen werden“, so Gesundheitsreferentin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander

Regionales Impfberatungsangebot für Städte und Gemeinden

Mit der Unterstützung der Covid-Impfberatungsärztinnen und -ärzte soll, durch eine niederschwellige und regionale Impfaufklärung, eine Steigerung der Impfbereitschaft in der Bevölkerung erreicht werden. Bezirksverwaltungsbehörden (BVB) und Magistrate erhalten daher in den kommenden Tagen von der Ärztekammer eine Auflistung mit jenen Ärztinnen und Ärzten, die im jeweiligen Bezirk für Covid-Impfberatungen zur Verfügung stehen. Die BVB und Magistrate, in der Folge auch die Gemeinden, erhalten so einen Überblick über das zusätzliche Beratungspotential in der Region und können mit den Impfberatungsärztinnen und -ärzten direkt in Kontakt treten, um die Details zu lokalen Beratungsgesprächen oder regionalen Impfberatungsveranstaltungen (unter Berücksichtigung der geltenden Covid-Maßnahmen) zu vereinbaren.

„Die Ärztinnen und Ärzte leisten im Kampf gegen die Pandemie seit vielen Monaten teils rund um die Uhr eine ausgezeichnete Arbeit. Mit dieser Aktion zünden nun einige von ihnen einen weiteren Impf-Turbo“, so oö. Ärztekammer-Präsident Dr. Peter Niedermoser.

Darüber hinaus bieten die Covid-Impfberatungsärztinnen und -ärzte auch Fachberatungen für die oberösterreichischen Hausärztinnen und Hausärzte an und unterstützen ihre Kolleginnen und Kollegen mit den aktuellsten Informationen in Bezug auf Aufklärung und Durchführung der Covid-Schutzimpfungen.