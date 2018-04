Ärzte warnen: Am Ende trifft es die Steuerzahler

Die Ärztekammer sowie mehrere Unfallchirurgen haben gestern vor den Einsparungsplänen der Bundesregierung im Bereich der Unfallversicherung gewarnt. Es drohe ein Kahlschlag in der Versorgung, lautete der gemeinsame Tenor, und billiger kämen Staat und Steuerzahler dadurch auch nicht weg.

„Es handelt sich um unverzichtbare Leistungen“, betonte Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Wenn man — zugunsten der Arbeitgeber — der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) eine Einsparung von 500 Mio. Euro und damit von fast 40 Prozent ihres Gesamtbudgets vorschreibe, müsse man woanders das Geld aufstellen — zahlen müssten es letztlich die Steuerzahler, entweder über den Bund, die Länder oder höhere SV-Beiträge.

Ministerin bleibt hart

Die zuständige Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) pocht trotz aller Proteste auf eine Senkung der von den Arbeitgebern zu zahlenden AUVA-Versicherungsbeiträge von 1,3 auf 0,8 Prozent. Dafür müsse es bis Mai einen „klaren Fahrplan“ geben. „Es kann nicht sein, dass die Betriebe, die eine Arbeitsunfallversicherung zahlen, die Behandlung von Freizeitunfällen, die mittlerweile schon 80 Prozent der Behandlungen in Unfallkrankenhäuser ausmachen, weiter so mitfinanzieren“, fordert Hartinger-Klein mehr Transparenz.

Verunsicherung in OÖ

Die aktuellen AUVA-Sparpläne sorgen auch in Oberösterreich für Verunsicherung. Das UKH in Linz gilt als eines der Aushängeschilder. Aus dem Betriebsrat ist zu hören, dass die Belegschaft verunsichert ist und um ihre Jobs fürchtet. Man habe sich schon längere Zeit auf dieses Szenario vorbereitet, sagte die Betriebsratsvorsitzende im Linzer UKH, Martina Kronsteiner, gegenüber Radio OÖ. Man plane österreichweite Betriebsversammlungen und Flugblattaktionen, die heute beginnen. „Wenn es sein muss, werden wir auch streiken, auch in den Krankhäusern.“