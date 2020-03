Ärzte wollen für Corona-Einsatz steuerfreie Prämien

Auch die Ärzte wollen Prämien für ihren Einsatz in der Coronakrise steuerfrei erhalten. Der Finanzminister habe erklärt, dass er an einer Lösung arbeite, um Bonuszahlungen an Personen, die in der Krise Außergewöhnliches leisteten und hier vom Arbeitgeber extra entlohnt würden, steuerfrei zu stellen, sagte der Wiener (und Bundes-)Kammerpräsident Thomas Szekeres.

Was für Supermarkt-Bedienstete gilt, soll eben auch für im Gesundheitswesen Beschäftigte gelten, findet die Wiener Kammer.

Es seien die Ärzte, Angehörigen der Pflegeberufe, aber auch administrative Kräfte, Reinigungspersonal et cetera, die an vorderster Front arbeiteten.