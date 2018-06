Ärztevertreter stellen Vertrag infrage

Die Salzburger Deklaration, in der u. a. alle Gebietskrankenkassen, Arbeiter- und Ärztekammern der Länder den Erhalt der regionalen Krankenversicherungen fordern, wurde am Montag in Linz „weitergeschrieben“. Ärztevertreter stellen den Gesamtvertrag infrage, wenn dem regionalen Gegenüber — sprich den Gebietskrankenkassen — die Verantwortung per Gesetz entzogen wird. „Wenn uns die Geschäftsgrundlage entzogen wird, das System weiterzuentwickeln, bleibt uns nichts anderes übrig, als eine Vertragskündigung in Erwägung zu ziehen“, so der Vorarlberger Ärztekammer-Präsident Michael Jonas. Denn entgegen dem Slogan der Regierung, man spare im System und nicht beim Menschen, seien allein durch das Einfrieren der Geldmittel auf den Stand 2017 bereits jetzt negative Auswirkungen auf die Versicherten zu erwarten. In Vorarlberg würden 20 Mio. Euro damit fehlen. Und für die derzeit laufenden Vertragsverhandlungen fehlen die Fakten.

Sein oö. Kollege Peter Niedermoser schlug in die selbe Kerbe: Ohne Mitbestimmung „hat der Vertrag keinen Sinn mehr“. Manche Dinge „aus Wien“ wolle er auch „gar nicht mitverantworten“.

Fordern Termin bei Kanzler und Vize

Niedermoser kritisierte zudem, dass es höchstens Gespräche mit Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) gebe, die Entscheidungen aber ganz offensichtlich von Kanzler, Vizekanzler und den Regierungskoordinatoren getroffen würden. Und die Regierungsspitze „möchte nicht mit uns sprechen“, so Niedermoser. Josef Harb, Obmann der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse, wies darauf hin, dass die Regierung erst kürzlich die Zahl der Prüfer und Details zu den Verträgen der leitenden Angestellten angefordert habe. Man habe also bereits Einsparungsziele verkündet ohne die Grundlagen zu kennen. Der oö. Arbeiterkammerpräsident Johann Kalliauer vermutet parteipolitische Erwägungen hinter den Zentralisierungsplänen. Denn die Frage, was für die Versicherten nachher besser sein soll, sei „bisher nicht beantwortet worden“.

Das System der Selbstverwaltung sei das weltweit kostengünstigste und jenes, das am nächsten beim Menschen sei, betonte OÖGKK-Obmann Albert Maringer. Über 140 Organisationen hätten bereits die „Salzburger Deklaration“ unterzeichnet und täglich würden es mehr, so Maringer.