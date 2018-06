„Äußerst ähnliche Ansichten“

Der neue US-Botschafter in Wien gibt in einem APA-Interview seine nicht ganz der Realität entsprechende Wahrnehmung der österreichisch-amerikanischen Beziehungen wider: Österreichs EU-Ratsvorsitz blickt Trevor Traina „sehr optimistisch“ entgegen, weil die USA und Österreich „äußerst ähnliche Ziele und Ansichten haben“. Beeindruckt zeigte sich Traina von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), dem er nach einem ersten Treffen attestiert hatte, die „Zukunft der europäischen Politik“ zu sein. Kurz sei „jung und energiegeladen“. Politiker aller Couleurs in ganz Europa würden seine Wahlkampagne studieren und Anleihen bei seinen Taktiken und Techniken nehmen werden, ist der 50-jährige IT-Unternehmer überzeugt. Auf die Frage nach Ähnlichkeiten zwischen Kurz und US-Präsident Donald Trump meinte er: „Es ist eine Zeit für Energie und Taten. (…) Ich glaube, dass wir heute eine Politik erleben, in der erfolgreiche Politiker den Drang verspüren, ganz bestimmte Ziele für ihre Wähler zu erreichen.“

Sollten sich Trump und Kremlchef Wladimir Putin auf ein Gipfeltreffen einigen, fände es Traina „wunderbar“, wenn es in Wien stattfände. Zugleich stellte er in Abrede, dass es in Washington politische Vorbehalte gegen Wien gebe.

Traina trat auch Spekulationen entgegen, dass die US-Behörden wegen der Affäre im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) die Geheimdienstkooperation reduziert haben könnten.

Traina war bereits als Kind in Wien und wurde zum Österreich-Fan. „Ich muss der glücklichste Mensch auf diesem Planeten sein. Jeder Tag in Österreich ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist“, sagte Traina, dessen Großvater Wiley T. Buchanan in den 1970er Jahren US-Missionschef in Wien war.