AfD-Politiker in Bremen halb tot geprügelt

Eine Prügelattacke auf den Bremer AfD-Landeschef Frank Magnitz sorgt in Deutschland für parteiübergreifende Empörung. Der Bundestagsabgeordnete war Montagabend von mindestens drei Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Bremer AfD waren die Angreifer vermummt. Sie hätten Magnitz mit einem Kantholz bewusstlos geschlagen und vor den Kopf getreten, als er bereits auf dem Boden gelegen habe. Magnitz, der am Dienstag noch im Krankenhaus lag, sagte, er könne sich nicht an Details der Tat erinnern. Die AfD veröffentlichte ein Foto, das eine große Wunde an seinem Kopf zeigt.

Wegen seiner Funktion sei von einer politischen Motivation der Tat auszugehen, hieß es. Die Bremer Polizei bildete eine Sonderkommission. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos.

Die Berliner Regierung verurteilte die Tat. Der „brutale Angriff“ auf den Rechtspopulisten sei „scharf zu verurteilen“, so ein Regierungssprecher. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) sagte: „Gewalt kann und darf niemals Mittel politischer Auseinandersetzung sein.“ Außenminister Heiko Maas (SPD) forderte, dass die Täter „konsequent bestraft werden“. Auch Grüne, FDP und Linke verurteilten die Tat.

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel sieht auch „die alltägliche Hetze gegen die AfD, für die Medien und Politiker der Altparteien verantwortlich zeichnen“ als ursächlich für die Tat.

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zeigte sich „entsetzt und tief betroffen“.