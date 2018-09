Afrika: Köstinger fordert Stellungnahme von FPÖ-Wehrsprecher

In der ÖVP-Regierungsriege werden erste Stimmen laut, die eine Erklärung des FPÖ-Wehrsprechers Reinhard Bösch zu dessen Afrika-Aussagen verlangen. „Er sollte dahingehend schleunigst Stellung nehmen“, sagte Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger am Mittwoch vor dem Ministerrat. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder forderte eine klare Positionierung des Bundeskanzlers in der Causa.

Zudem betonte Köstinger, dass derzeit Diskussionen im „Laufen“ seien, was Böschs Aussagen zu einer möglichen militärischen Besetzung eines Raumes in Nordafrika betreffen. Der FPÖ-Politiker hatte in einem Interview gemeint, dass man dort Flüchtlinge unterbringen könnte. Auf die Nachfrage, welche Diskussionen gemeint seien, verwies die Ministerin auf die Veröffentlichung des gesamten Tonbandmitschnittes.

Im Gespräch mit der APA zeigte sich SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder „entsetzt“, dass mit Bösch „ein Mann vom Fach und Vorsitzender des Verteidigungsausschusses von Besetzung spricht und Aussagen tätigt, die neutralitäts- und außenpolitisch untragbar“ seien und dem Ansehen Österreichs auch über die Grenzen hinweg schade. Nach der Veröffentlichung des gesamten Tonbandmitschnittes sei es „höchste Zeit“, dass nicht nur Umweltministerin Köstinger eine Distanzierung fordere, sondern Kurz selbst müsse „endlich“ Stellung beziehen, so Schieder.