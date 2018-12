Afrika und Europa brauchen einander

In wirtschaftlichen Kooperationen will man einander künftig auf Augenhöhe begegnen

Der eindeutige Wille, die wirtschaftlichen Beziehungen zu intensivieren, stand am Dienstag im Zentrum des EU-Afrika-Gipfels in Wien. „Europa braucht Afrika und Afrika braucht Europa“, fasste es Kommissionspräsident Jean-Claude-Juncker in seiner Rede zusammen. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betonte in seiner Eigenschaft als EU-Ratsvorsitzender, dass sich beide Kontinente in einer Schicksalsgemeinschaft befinden.

Von Entwicklungshilfe zu Kooperationen

Das EU-Afrika-Forum solle daher einen Paradigmenwechsel darstellen, betonte Kurz, „damit neben der klassischen Entwicklungshilfe auch vermehrt auf wirtschaftliche Zusammenarbeit und Investitionen gesetzt werde“. In Bezug auf Investitionen ortete der Bundeskanzler „Luft nach oben“.

Für Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer ist Afrika „ein unternehmerischer Hotspot, ein richtiger Hoffnungsmarkt. Viele Länder in Afrika entwickeln sich dynamisch und bieten ein riesiges, noch kaum genutztes Potenzial.“

Afrika bietet heimischen Betrieben Perspektiven

Die österreichischen Afrika-Exporte haben sich seit 1995 laut WKÖ zwar beinahe verdoppelt, entsprechen mit rund 1,7 Milliarden Euro vom Volumen her aber nur in etwa jenen nach Schweden. Der Anteil der Afrika-Exporte an den österreichischen Gesamtexporten liegt bei rund 1,2 Prozent. „Afrika bietet den heimischen Betrieben in vielen Bereichen Perspektiven, etwa in der Infrastruktur, Bauwirtschaft, bei erneuerbaren Energien, in der Umwelttechnik, Wasserwirtschaft oder Medizintechnik“, sagte Mahrer. Jedenfalls dürfe man diesen Markt nicht den Chinesen überlassen, betonte auch Kurz.

Für Partnerschaften auf Augenhöhe sprach sich auch der Präsident der Afrikanischen Union (AU), Moussa Faki Mahamat, aus. Er warnte vor einer „Infantilisierung“ Afrikas. Der Kontinent sei „kein Spielplatz, bei dem jeder hergehen kann und sagen, was er will.“ Der derzeitige AU-Vorsitzende, Ruandas Präsident Paul Kagame, der das Forum gemeinsam mit Kurz ausrichtete, sagte ebenso, er wolle darüber sprechen, wie man Partnerschaften verbessern könne. Caritas-Präsident Michael Landau hofft im Gespräch mit „Kathpress“ auf einen „Zukunftspakt mit Afrika“, er auch den Einsatz gegen Hunger und Armut sowie Bildungsinvestitionen beinhalte. Außenministerin Karin Kneissl sprach von einem „ehrlichen Interesse Europas an einem Neuanfang“ in den Beziehungen zu Afrika.

In mehreren Memoranden hat die EU-Kommission Afrika unter anderem rund 75 Mio. Euro als Kredithilfe für Klein- und Mittelbetriebe zugesagt. Die Europäische Investitionsbank sagte Kredite in Höhe von rund 500 Mio. Euro zu. Weitere finanzielle Zusagen kamen von der Weltbank und von Siemens.