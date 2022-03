Etwas mehr als 100 Tage ist Karl Nehammer jetzt Kanzler — und es gebe aus der Partei „sehr positive Rückmeldungen“, so die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner.

Nehammer, der am 14. Mai auch zum ÖVP-Bundesparteiobmann gewählt wird, mache „das sehr gut, er agiert mit sehr viel Sicherheit“, so Sachslehner unter Verweis darauf, dass man „aus der Corona-Krise in die Ukraine-Krise gekommen sei“.

Insgesamt ortet die Generalsekretärin viel Zustimmung dafür, „dass die Regierungsarbeit weitergeht, für Neuwahlen gibt es in der Bevölkerung kein Verständnis“. Zumal auch die Arbeit in der Koalition gut funktioniere — was „beeindruckend“ sei, nachdem sich ÖVP und Grüne inhaltlich doch sehr fern seien.

Den Ruf nach Neuwahlen lässt Sachslehner auch deswegen nicht gelten, weil entgegen der Darstellung der Opposition alles andere als Stillstand herrsche. „Über 60 Prozent des Regierungsprogramms sind umgesetzt oder in Arbeit“, da sei der Wunsch nach Neuwahlen nicht nachzuvollziehen.

Tribunal gegen ÖVP

Freilich, das verschweigt die ÖVP-Generalsekretärin im VOLKSBLATT-Gespräch nicht: Den aktuellen Korruptionsuntersuchungsausschuss müsse man „in Bezug auf die Regierungsarbeit außen vor lassen“. Dieser sei ein „parteipolitisches Tribunal aller anderen Parteien gegenüber der Volkspartei“.

Was die Parteiarbeit betreffe, sei sie nun seit Ende Februar in den Bundesländer unterwegs, am Donnerstag etwa gab es in Oberösterreich ein Treffen mit einigen Bürgermeistern.

Ein regelmäßiger Austausch vor Ort sei ihr schon deswegen wichtig, weil die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister „jeden Tag für ihre Gemeinden im Einsatz sind und Ansprechpartner für die Sorgen, Probleme und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sind“.

Von Markus Ebert