AHS-Maturanten sollen stärker zur Lehre umdirigiert werden

„Ziel muss es sein, mehr mit ihrem Beruf zufriedene junge Menschen und weniger Studienabbrecher zu erreichen!“, appelliert der Geschäftsführer der Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS), Kurt Pieslinger. Er hebt aus diesem Grund die Ansätze der Bundesregierung positiv hervor, AHS-Maturanten und Studienabbrecher stärker zur Lehrlingsausbildung umzudirigieren. Gerade die Lehr- und Meisterausbildung habe nämlich ganz wesentlich zum Erfolg der heimischen Wirtschaft im internationalen Wettbewerb beigetragen. Der Kurs der Bundesregierung sei daher richtig und wichtig, „um die tatsächlichen Fähigkeiten der Jugendlichen zu fördern, den Fachkräftebedarf der Wirtschaft zu decken und die Jugendarbeitslosigkeit einzudämmen“, erklärt Pieslinger. Dabei zeige, so der IWS-Geschäftsführer, „ein direkter Vergleich von Ländern mit hoher Akademisierung und Ländern mit dualer Ausbildung, dass in zweiteren eine deutlich geringere Jugendarbeitslosigkeit festzustellen ist.“ So komme Österreich mit 12 Prozent Akademikerquote auf 8 Prozent Arbeitslosigkeit, Großbritannien mit 30 Prozent Akademikern aber auf 20 Prozent ohne Job.