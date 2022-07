AK OÖ kritisiert „Chaos“ bei Energiegutscheinen

Die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich kritisiert „Chaos“ bei den Energiegutscheinen. Mehr als 100 Konsumentinnen und Konsumenten hätten sich in den vergangenen Tagen an die AK gewandt, weil sie entweder keinen Gutschein erhalten oder Probleme beim Einlösen gehabt haben, berichtete Präsident Andreas Stangl am Donnerstag.

„Wir fordern das Finanzministerium dringend auf, endlich für eine professionelle Abwicklung dieses Energiegutscheins zu sorgen“, so Stangl.

Laut Schilderungen vieler Betroffener sei die Hotline hoffnungslos überlastet. Versuche man stattdessen mit den FAQ oder dem Chatbot Mona weiterzukommen, werde man aber etwa bei der Frage „Ich habe noch keinen Gutschein erhalten, was kann ich tun?“ wieder auf die Hotline verwiesen, bei der aber niemand durchkomme, hieß es in einer Aussendung.