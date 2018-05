AK-Partei lässt Austro-Türken zu Erdogan nach Bosnien karren

Von Manfred Maurer

Die Wahlkampfmaschinerie der türkischen Regierungspartei AKP ist sechs Wochen vor den Präsidenten- und Parlamentswahlen voll angelaufen — auch in Österreich. Weil Präsident Recep Tayyip Erdogan aber hierzulande (wie in Deutschland und den Niederlanden) als Wahlkämpfer unerwünscht ist, müssen die hiesigen Türken zu ihm gebracht werden. Gelegenheit dazu bietet die 6. Generalversammlung der AKP-nahen Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) am 20. Mai in der Olympia-Halle von Sarajevo. Mit Bussen werden Türken aus ganz Österreich zu dem Event unter dem vielsagenden Motto „Von Europa in die Welt“ in die bosnische Hauptstadt gekarrt. Obwohl der Termin erst seit Kurzem bekannt ist, gibt es laut UETD-Österreich schon Hunderte Anmeldungen. Allein aus Linz und Wels werden am 19. Mai „mindestens drei Busse“ Richtung Sarajevo starten, so ein Linzer AKP-Aktivist zum VOLKSBLATT.

Islamischer Pfingstausflug für günstige 25 Euro

Der große Andrang könnte auch etwas mit dem Preis zu tun haben: Die dreitägige Busreise kostet inklusive Hotel nur 25 Euro.

Die streng islamische AKP machte sich bei der Planung übrigens ein christliches Fest zunutze: In der Reiseeinladung wird darauf verwiesen, dass der 21. Mai in Österreich ein gesetzlicher Feiertag ist. Erleuchtet von Erdogans Geist fahren die Türken also am arbeitsfreien Pfingstmontag zurück nach Österreich, ohne einen Urlaubstag verbraucht zu haben…

