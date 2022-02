Zwei Experten des eleganten Sprechgesangs übten am Donnerstag im Posthof in Lieder gegossene Aufklärung. „Pigor singt und Eichhorn muss begleiten“, wobei das vice versa genauso gilt. Quer durch die Schlager- und Popgeschichte versprühen sie intellektuelle Texte, wobei auch Witze auf Bierzeltniveau Platz finden, und hohe Musikalität am Bösendorfer und an der Gitarre.

Thomas Pigor und Bendikt Eichhorn umrahmen ihr Programm mit Zitaten zur Argumentationslehre, übersetzen lateinische Termini in den grausamen Alltag des realen Sprachgebrauchs, ein bewusst belehrender Parcours durch die Stolperfallen der Rhetorik.

Stets wachsam bei der Suche nach den Grenzen zwischen Sarkasmus, Zynismus und Ironie beackern sie das weite Feld der neuen Moral namens „Political Correctness“ von Quotenregelung bis Anschnallpflicht und führen die Alt-68er zu frischer Alltagsanarchie.

Die akademische Geisterjagd sprüht vor Musikalität, Intelligenz, Humor und darstellerischer Potenz. Manches scheint angesichts der weltpolitischen Ereignisse am selbigen Tag plötzlich aus der Zeit gefallen. Pigor weist vor der Vorstellung drauf hin.

Von der Realität überholt scheinen Luxus-Probleme wie Gendern, schwüle Immobilienfantasien oder photovoltaische Orgien. Uneingeschränkt hingegen bleibt Bewunderung für die Berliner Wortwitzartisten, ihre angewandte rhetorisch-poetische Kompetenz. Die präzisie Übersetzung der wohlbekannten Ballade „Ne me quitte pas“ erweist sich als feuchte Stalkerfantasie.

Im Finale explodiert Pigor, packt Themen ums Älterwerden in unsterbliche Hits, ringt wütend um die Anerkennung erfahrener Pensionisten, triefender wie Elvis will er auch im Alter geliebt werden. Ein großartiger Abend voll bissig-melodiöser Lieder aus Hip-Hop, Chanson- und Kabarett, mit einem auch im Prolo-Modus eleganten Duo, so sympathisch wie bösartig. Großer Applaus.