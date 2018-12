Akihitos letzte Rede

In einer emotionalen Ansprache hat sich Japans Kaiser Akihito (Mi.) vor seiner Abdankung im kommenden Jahr von seinen Untertanten verabschiedet. Er empfinde „großen Trost“, dass sein Land während seiner Regentschaft „frei von Krieg“ geblieben sei, sagte der Tenno in einer am Sonntag anlässlich seines 85. Geburtstages ausgestrahlten Rede. Der Kaiser dankte seiner Frau Michiko (r.), die 1959 als erste Bürgerliche in das japanische Kaiserhaus einheiratete, dass sie stets an seiner Seite gestanden habe. Akihito war 1989 auf den Thron gekommen. Sein Nachfolger auf dem Chrysanthemen-Thron wird per 1. Mai 2019 Akihitos ältester Sohn: der 58-jährige Kronprinz Naruhito.