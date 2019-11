„Akt der Willkür“ bei Regress-Ersatz

Landtag fordert in einstimmiger Resolution vom Bund „volle Abgeltung“

Ehe das heikle Thema Pflegeregress heute bei der Landeshauptleutekonferenz in Wiener Neustadt auf der Tagesordnung steht, hat der oberösterreichische Landtag gestern noch einmal unmissverständlich Position bezogen. In einer von allen vier Parteien (OÖVP, FPÖ, SPÖ und Grünen) beschlossenen Resolution wird der Bund aufgefordert, dem Land und den Gemeinden die mit der Abschaffung des Pflegeregresses entstandenen Kosten zur Gänze abzugelten. Wie ausführlich berichtet, soll Oberösterreich etwa für 2018 statt der eingereichten 58 Millionen Euro nur 52,5 Millionen vergütet bekommen. Für diese Vorgangsweise der Bundesbuchhaltungsagentur fand OÖVP-Abgeordneter und Gemeindebundpräsident Johann Hingsamer gestern im Landtag deutliche Worte: Das sei ein „Akt der Willkür“, Ziel des Bundes sei es gewesen, „die Kosten nach unten zu drücken“. Dass man jetzt eine „Situation hat, die uns plagt“, wie Hingsamer sagte, hat zwei Ursachen.

Zum einen die Abschaffung des Regresses 2017 im Parlament „in sehr rascher Aktion“, die Parlamentarier hätten damals „für eine Gesamtbetrachtung der Auswirkungen“offenbar keine Zeit gehabt, wie der Gemeindebund-Chef kritisch anmerkt.

13 Millionen fehlen

Zum anderen gab es zwischen LH-Konferenz und Bund eine Vereinbarung, dass alle tatsächlichen Kosten berücksichtigt werden, allerdings hat der Nationalrat die Kompensationszahlungen für 2019 und 2020 mit 300 Millionen Euro gedeckelt. Was für Oberösterreich laut Hingsamer bedeutet, dass im heurigen Jahr in den Budgets der Sozialhilfeverbände 13 Millionen Euro fehlen. Gegen die Deckelung spricht auch noch anderes, darauf verwies etwa FPÖ-Abgeordnete Ulrike Wall: Steigende Personalkosten und steigende Nachfrage würden nicht abgegolten. „Es braucht eine faire und gerechte Finanzierung“, was auf dem Tisch liege, sei weniger als vereinbart, unterstrich SPÖ-Abgeordneter Peter Binder. Ähnlich auch Ulrike Schwarz (Grüne): Man werde sich „gemeinsam mit dem Gemeindebund und den Landeshauptleuten auf die Füße stellen, damit die Echtkosten ersetzt werden“, man müsse eine nachhaltige Finanzierung sicherstellen.

Ehe der Landtag gestern per Resolution die „volle Abgeltung“ forderte, hatte bereits LH Thomas Stelzer Finanzminister Eduard Müller sein „Befremden“ mitgeteilt und auf Verhandlungen gepocht. Der sagte gestern, er könne „nur innerhalb des Rahmens von 300 Millionen Euro, den das Hohe Haus zuletzt beschlossen hat, dafür sorgen, dass die Verteilung nach gesetzlichen Bestimmungen vorgenommen wird“.