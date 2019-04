Aktenaffäre kommt in den Landtag

Während sich für die Mehrheit der Menschen die Nebel rund um die Linzer Aktenaffäre lichten und nun langsam das Ausmaß sichtbar wird, wird in der politisch dafür verantwortlichen SPÖ der Verteidigungswall aufgebaut — zum Teil etwas unkoordiniert.

Der Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger — gegen ihn wird in der Causa auch von der Staatsanwaltschaft ermittelt — zeigt sich wie berichtet gelassen, dass das Land nun ebenfalls die Linzer Akten prüfen will. Seine Landesparteichefin Birgit Gerstorfer — sie ist als Gemeindereferentin für das rote Linz zuständig — sieht hingegen „ein parteipolitisch motiviertes Ablenkungsmanöver“.

Und ein Vorschlag der Neos wird von Linzer Genossen nicht einmal diskutiert: Die Errichtung einer Whistleblowing-Stelle ist für die Personalreferentin der Stadt Linz, Stadträtin Regina Fechter, unsinnig, denn es gebe ausreichend Möglichkeiten, Mängel auch unter Umgehung des Dienstweges, also über den direkten Vorgesetzten hinweg, an übergeordnete Stellen zu melden: „So eine institutionalisierte Vernaderungsmöglichkeit möchte ich nicht. Beamte der Hoheitsverwaltung genießen ohnehin durch Pragmatisierung jenen Schutz, der sie privilegiert, das nötige Rückgrat zu zeigen und Vorgänge, die ihrer Meinung nach Missstände bedeuten, mit offenem Visier aufzuzeigen“, so Fechter.

Sondersitzung beantragt

OÖVP und FPÖ schlagen in der heutigen Ausschusssitzung des Landtags vor, am 16. Mai eine Sondersitzung des Kontrollausschusses zu machen. In dieser Sitzung soll der brisante Bericht des Rechnungshofes betreffend Verwaltungsstrafverfahren in der Stadt Linz beraten werden. „In Linz ist ein finanzieller Schaden, sowohl für die öffentliche Hand selbst als auch für AMS, WKO OÖ und ASFINAG entstanden.

Zudem ist der Vertrauensverlust in den Rechtsstaat enorm, nachdem knapp 3000 Verwaltungsstrafen — in erster Linie wegen Untätigkeit — nicht eingehoben wurden. Das müssen wir uns gewissenhaft ansehen“, sagen OÖVP-Klubobfrau Helena Kirchmayr und FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr. Die Landtagsabgeordneten werden sich mit den vielen Facetten des RH-Berichtes auseinandersetzen — dies in Ergänzung zur angekündigten Gebarungsprüfung.

Für den Linzer ÖVP-Klubchef Martin Hajart spricht der Bericht „eine eindeutige Sprache des politischen Versagens unabhängig etwaiger Fragen strafrechtlicher Relevanz, die die Staatsanwaltschaft klären muss“. SPÖ-Gemeinderat Franz Leidenmühler sieht hingegen „von der Anpatzer-Allianz“ einmal mehr einen „verzweifelten und vergeblichen Versuch der Konstruktion einer politischen Verantwortlichkeit“, obwohl eh schon alles im Lot sei, denn die Altfälle seien aufgearbeitet und Anzeigen würden nun fristgerecht bearbeitet.