Aktenzeichen XZ gedüst

Erste Ausfahrt mit den beiden Neuen von BMW: Dem titanischen Flaggschiff X7 und dem in Österreich produzierten Premium-Roadster Z4.

Gesucht sind bei BMW aktuell Fahrzeugmodelle, die vielleicht „niemand braucht, aber dennoch jeder haben will“. Das sagt zumindest Andreas Ederer, seines Zeichens Projektmanager Z4, der es also wissen muss.

Denn beim Z4 in seiner nun zweiten Generation handelt es sich um die Weiterentwicklung des bayerischen Premium-Roadsters, der nun über ein Stoffverdeck verfügt und in der Länge um 85 Millimeter auf 4,324 Meter gewachsen ist. Ein Bayer ist der Z4 beileibe keiner sondern eine waschechte oberösterreichisch-steirische Co-Produktion.

Gefertigt wird der heckgetriebene Zweisitzer mit seiner satten Straßenlage bei Magna in Graz und sämtliche Motoren – vom 197 PS starken Zweiliter-Benziner bis zum 340 PS starken Sechszylinder im M40i – stammen aus Steyr. Der beim Kickdown zum Schwänzeln neigende Zweisitzer fährt dabei ausnahmslos mit Achtgangautomatik vor. Im Vergleich zur ersten Generation hat der Z4 etwa 40 Kilo an Gewicht verloren, eben dank des Stoffverdecks und konsequenter Leichtbautechnik. Die LED-Scheinwerfer haben die Designer weit außen angebracht und erstmals vertikal angeordnet wodurch die BMW-Niere noch mehr zu Geltung kommt.

Die zweite Neuheit aus dem Hause BMW hört auf den Namen X7, ist 5,15 Meter lang, zwei Meter breit und 2,3 Tonnen schwer – und allein aufgrund dieser Dimensionen für die Märkte USA, Russland, Mittlerer Osten und China prädestiniert. Der ab 11. Mai erhältliche X7 fährt entweder als Benziner mit Reihensechszylinder (340 PS) oder Diesel – ebenfalls R6 – mit wahlweise 265 oder 400 PS vor.

Das luftgefederte SUV zieht dabei unaufgeregt bei stoischer Straßenlage und mit etlichen Assistenzsystemen an Bord seine Runden und zeigt sich auch dank Allrad offroadtauglich. Selbstredend, dass die Verarbeitung und Materialien top sind, was sie bei dem Preis auch sein müssen. Die Basisversion kostet 104.150 Euro; in den eigenen Z4 kann man ab 45.874 Euro einsteigen.