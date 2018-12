„Aktion scharf“ der Polizei: 150 Kracher an der Grenze abgenommen

WULLOWITZ — Nachdem es am Wochenende – wie berichtet – bereits die ersten Verletzten mit illegal eingeführten Silvesterkrachern gegeben hat, macht die Polizei jetzt ernst im Kampf gegen die gefährlichen Lärmerzeuger. So werden an den tschechisch-oberösterreichischen Grenzen verschärfte Kontrollen durchgeführt. Wie notwendig diese sind, zeigte sich bereits am ersten Tag. Die neue Grenzschutzeinheit PUMA wurde dabei in zahlreichen Fällen fündig. Insgesamt 25 Oberösterreicher wurden dabei mit illegalen Krachern erwischt. Die Fahnder stellten 150 Packungen sicher. Außerdem gab es weitere 30 Anzeigen nach unterschiedlichen Verwaltungsgesetzen (Passgesetz, Kraftfahrgesetz, Fremdenpolizeigesetz). Die Liste dürfte noch länger werden: In den Tagen bis Silvester werden noch weitere Schwerpunktaktionen folgen, kündigte die Polizei in einer Aussendung an. Begründet werden die Kontrollen auch mit der Gefährlichkeit der Kracher: „Wenn man nicht weiß, woher sie kommen, kann man gar nicht ahnen, wie gefährlich die Böller sind“, sagt Polizeisprecher Michael Babl. Ihm zufolge wollen sich viele Käufer Geld sparen und nehmen das Risiko in Kauf, an der Grenze erwischt zu werden. Es lässt sich auch nicht auf jugendlichen Leichtsinn schieben: „Zwischen Führerscheinneuling bis Pensionisten zeigen wir alle Altersgruppen an“, so Babl.